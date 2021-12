Covid e variante Omicron | Pregliasco | “Supereremo 150mila contagi al giorno”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Con lache corre e che progressivamente soppianterà la Delta, “l’incidenza dicrescerà ancora. Io credo che nel prossimo futuro arriveremo anche acasi alo più, con un picco che ci aspettiamo probabilmente a metà gennaio”. Lo prospetta il virologo Fabrizio, docente all’università Statale di Milano, che guardando al futuro rilancia la sua metafora: “Dobbiamo considerare che questa pandemia andrà avanti come le onde provocate da un sasso in uno stagno – ribadisce all’Adnkronos Salute – Ogni volta che si concentreranno situazioni favorevoli al virus, avremo ulteriori ondate”. Per questo “penso che ci sarà la necessità di una vaccinazione periodica – conferma – presumibilmente con una strategia simile a quella che utilizziamo contro ...

Advertising

CottarelliCPI : Da tempo dicevo che la ripresa economica era forte e che la principale incognita restava una variante Covid in qual… - Agenzia_Ansa : I vaccini anti-Covid potrebbero perdere parte della loro efficacia di fronte alla variante Omicron: lo suggeriscono… - Agenzia_Ansa : Sotto la spinta della variante Omicron, l'epidemia di Covid-19 ha ridotto a una settimana il tempo di raddoppio ed… - mariopaps : Omicron, l'Australia allenta le restrizioni: 'Infezione meno grave' Nonostante l'aumento dei casi di Covid dovuto… - 5Ricomincio : -

Ultime Notizie dalla rete : Covid variante

QUOTIDIANO NAZIONALE

... in una nota del 28 dicembre riguardo la sensibilità dei test rapidi nell individuare i positivi a- 19 . Complici le festività, l'impennata dei contagi e la diffusione della nuova...... 'Visto l'aumento esponenziale dei casi di- 19, i l Governo come intende attivarsi per far ... 'Lapiù contagiosa Omicron ha fatto schizzare in alto i contagi e sui media è possibile ...Mesi dopo la negativizzazione, infatti, ho accusato uno dei sintomi del Long Covid, cioè la nebbia mentale ... con l'impennata di contagi causata principalmente dalla variante Omicron e la terza ...Con la variante Omicron che corre e che progressivamente soppianterà la Delta, "l'incidenza di Covid crescerà ancora. Io credo che nel prossimo futuro arriveremo anche a 150mila casi al giorno o più, ...