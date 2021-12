Covid, dopo il decreto la critica di Conte al governo: “Subito i ristori e calmierare le Ffp2. Non solo restrizioni, si incentivi lavoro agile” (Di giovedì 30 dicembre 2021) All’indomani del decreto con le nuove regole su quarantene e super green pass il presidente M5s Giuseppe Conte è l’unico tra i leader di maggioranza a criticare il governo sollecitando interventi per ristorare le attività danneggiate dalle restrizioni, calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 e tornare ad incentivare il lavoro agile. “Quando si chiedono sacrifici alle persone si deve anche saper dare, e lo Stato deve farlo velocemente”, dice in un video pubblicato su Facebook. “Servono Subito interventi massicci e un nuovo scostamento di bilancio” per dare “ristori e segnali concreti di vicinanza a chi non ce la fa: la sopportazione è al limite e gli aiuti devono essere rapidi”. Perché questo appello? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) All’indomani delcon le nuove regole su quarantene e super green pass il presidente M5s Giuseppeè l’unico tra i leader di maggioranza are ilsollecitando interventi per ristorare le attività danneggiate dallei prezzi delle mascherinee tornare ad incentivare il. “Quando si chiedono sacrifici alle persone si deve anche saper dare, e lo Stato deve farlo velocemente”, dice in un video pubblicato su Facebook. “Servonointerventi massicci e un nuovo scostamento di bilancio” per dare “e segnali concreti di vicinanza a chi non ce la fa: la sopportazione è al limite e gli aiuti devono essere rapidi”. Perché questo appello? ...

