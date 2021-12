Covid dilaga in Italia: 156 morti; 126mila contagi, tasso di positività sale all'11% (Di giovedì 30 dicembre 2021) Superata la soglia dei 100 mila contagi. I nuovi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono infatti 126.888. Sono 1.150.352 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.029.429. Il tasso di positività è al 11,03%, in aumento rispetto al 9,5% di ieri. Le vittime sono 156. Sono 1.226 (ieri 1.185) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 134. Iricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.866 (ieri 10.578), 288 in più rispetto a ieri. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Superata la soglia dei 100 mila. I nuovi registrati nelle ultime 24 ore insono infatti 126.888. Sono 1.150.352 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.029.429. Ildiè al 11,03%, in aumento rispetto al 9,5% di ieri. Le vittime sono 156. Sono 1.226 (ieri 1.185) i pazienti in terapia intensiva in, 41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 134. Iricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.866 (ieri 10.578), 288 in più rispetto a ieri.

