Covid, dati Agenas: terapie intensive al 13% e reparti ordinari al 17% (Di giovedì 30 dicembre 2021) I posti letti occupati nelle aree critiche salgono in cinque Regioni, quelli nei reparti ordinari in dieci territori. A livello nazionale, la percentuale di occupazione rimane stabile, nonostante la cifra record di nuovi casi Covid: 126.888, su 1.150.352 tamponi effettuati, con un tasso di positività all’11,03%. Incidenza di 603,01 casi ogni 100mila abitanti Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 dicembre 2021) I posti letti occupati nelle aree critiche salgono in cinque Regioni, quelli neiin dieci territori. A livello nazionale, la percentuale di occupazione rimane stabile, nonostante la cifra record di nuovi casi: 126.888, su 1.150.352 tamponi effettuati, con un tasso di positività all’11,03%. Incidenza di 603,01 casi ogni 100mila abitanti

