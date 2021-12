Covid, da gennaio obbligo vaccinale per i calciatori (Di giovedì 30 dicembre 2021) obbligo vaccinale Serie A – A partire dal 10 gennaio del 2022 tutti i calciatori italiani, così come tutti gli atleti impegnati negli sport di squadra, dovranno vaccinarsi o essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi per proseguire la loro attività. La decisione – scrive La Gazzetta dello Sport – rientra tra quelle prese L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021)Serie A – A partire dal 10del 2022 tutti iitaliani, così come tutti gli atleti impegnati negli sport di squadra, dovranno vaccinarsi o essere guariti dalnegli ultimi sei mesi per proseguire la loro attività. La decisione – scrive La Gazzetta dello Sport – rientra tra quelle prese L'articolo

Advertising

fattoquotidiano : Caos #tamponi in Lombardia, per un test prenotato ieri all'azienda sanitaria bisogna aspettare fino al 5 gennaio… - forumJuventus : (Gds) 'Emergenza Covid: gli Stadi tornano al 50% a scacchiera. Il nuovo provvedimento dovrebbe partire dal 6 gennai… - Agenzia_Ansa : La pandemia sta bloccando di nuovo turismo e ristorazione. L'allarme arriva dalla Confesercenti che stima, senza un… - infoitinterno : Nuovo decreto Covid, cosa cambia (per davvero): le novità dal 10 gennaio 2022 - EmilioBerettaF1 : Aifa: la pillola Merck contro il Covid arriverà in Italia il 4 gennaio -