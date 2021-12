Covid, cresce la pressione ospedaliera: al «Papa Giovanni» attività in sala operatoria al 50% (Di giovedì 30 dicembre 2021) La riduzione (prevista dal 3 gennaio) non riguarderà area oncologica ed emergenze. Pezzoli: «Ora serve personale per i reparti Covid» Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 dicembre 2021) La riduzione (prevista dal 3 gennaio) non riguarderà area oncologica ed emergenze. Pezzoli: «Ora serve personale per i reparti

Advertising

Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Cresce l’emergenza per la diffusione del contagio tra i giocatori: il conto è salato ma si continua a giocare in Premier… - nicola_sellitti : RT @LaRagione_eu: Cresce l’emergenza per la diffusione del contagio tra i giocatori: il conto è salato ma si continua a giocare in Premier… - LaRagione_eu : Cresce l’emergenza per la diffusione del contagio tra i giocatori: il conto è salato ma si continua a giocare in Pr… - ValserianaNews : Covid: la curva cresce nell'ultima settimana in bergamasca. I casi comune per comune, 14 sono covid free - comunicalonews : Ad Enna per Covid. Lo fa sapere l'Asp - Azienda Sanitaria Provinciale. #Coronavirus #Enna #sanità… -