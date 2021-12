Covid: Coppa Francia; 21 giocatori Bordeaux 'out' contro Brest (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ventuno giocatori del Bordeaux "non saranno disponibili per motivi legati al Covid" per gli ottavi di finale di Coppa di Francia in programma domenica a Brest. Il club, aggiungendo che 16 giocatori ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ventunodel"non saranno disponibili per motivi legati al" per gli ottavi di finale didiin programma domenica a. Il club, aggiungendo che 16...

