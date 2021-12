Covid: Conte, 'indennizzi a personale sanitario, con che faccia li chiamiamo eroi?' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Con quale faccia chiamiamo eroi gli infermieri se poi non vengono loro riconosciuti quei riconoscimenti economici peraltro già stanziati? Occorre dare attuazione ai provvedimenti predisposti dal mio governo per gli indennizzi del personale sanitario". così Giuseppe Conte in un video su Fb. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Con qualegli infermieri se poi non vengono loro riconosciuti quei riconoscimenti economici peraltro già stanziati? Occorre dare attuazione ai provvedimenti predisposti dal mio governo per glidel". così Giuseppein un video su Fb.

