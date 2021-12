Covid: Confcommercio Lombardia, 'per turismo e ristorazione sostegni e proroga Cig' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Interventi di sostegno, proroga della cassa integrazione e moratorie fiscali e bancarie per le imprese del turismo e della ristorazione colpite dalle nuove restrizioni per contenere l'ondata di coronavirus. “Lo scenario è molto preoccupante: da tutta la Lombardia i segnali che registriamo, sono di un forte calo dell'attività alberghiera e disdette nei ristoranti, seppur con qualche lieve differenza tra diversi territori", dice Carlo Massoletti, vice presidente vicario di Confcommercio Lombardia. “La nuova emergenza è però quella che ci proietta oltre l'Epifania: per gli operatori del turismo è praticamente un salto nel buio. Il timore del virus e la fortissima incertezza stanno bloccando le prenotazioni, anche per la ricettività della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Interventi di sostegno,della cassa integrazione e moratorie fiscali e bancarie per le imprese dele dellacolpite dalle nuove restrizioni per contenere l'ondata di coronavirus. “Lo scenario è molto preoccupante: da tutta lai segnali che registriamo, sono di un forte calo dell'attività alberghiera e disdette nei ristoranti, seppur con qualche lieve differenza tra diversi territori", dice Carlo Massoletti, vice presidente vicario di. “La nuova emergenza è però quella che ci proietta oltre l'Epifania: per gli operatori delè praticamente un salto nel buio. Il timore del virus e la fortissima incertezza stanno bloccando le prenotazioni, anche per la ricettività della ...

