Covid | Cartabellotta Gimbe | ' corsa a tamponi senza regole ha troppi effetti collaterali'

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos Salute) - "In questa fase della pandemia, caratterizzata dalla crescente circolazione di una variante estremamente contagiosa tra una popolazione per la maggior parte vaccinata, l'obiettivo primario è contenere il sovraccarico degli ospedali spingendo al massimo su coperture vaccinali e richiami e limitare la circolazione del virus con mascherine e distanziamento. Laai", a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane, "presenta invece diversi ''". Lo sottolinea Nino, presidente della Fondazione, commentando il report indipendente settimanale. Innanzitutto, spiega, si "sovraccarica il sistema di testing dei...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cartabellotta

...completato il ciclo vaccinale da meno di quattro mesi in caso di contatto con un positivo al, ... Il presidente di Gimbe,, spiega: 'Da 2 mesi e mezzo si riscontra un aumento dei casi ...Da 2 mesi e mezzo - spiega il presidente Nino- si rileva un aumento dei nuovi casi, ...IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER Tra le Regioni, la bandiera nera del boom di ...Innanzitutto, spiega Cartabellotta, si "sovraccarica il sistema di testing dei tamponi molecolari, impedendo di testare con tempistiche adeguate chi ne ha realmente bisogno perché sintomatico o contat ...30 DIC - Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 22-28 dicembre 2021, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (320.269 vs 177.257) e dei decessi (1.024 vs ...