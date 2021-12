Covid | Boccia Pd | “Chiediamo obbligo vaccinale | ci aspettiamo che i partiti di destra abbiano un sussulto di responsabilità”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “Il Pd ha sempre sostenuto la linea del rigore sanitario. La condizione generale del Paese impone una scelta netta. Il segretario del Pd Letta ha proposto l’, ciche tutte le forze politiche sostengano una scelta così urgente”. Così il deputato del Pd, Francesco, a proposito dell’ipotesi dell’introduzione dell’. Secondo“non si può più tergiversare, ciche idiundi. Non si può essere disuniti”. “l’, ciche questa scelta venga assunta in tempi ...

...discusse in cabina di regia e ritiene di doversi preparare al passo successivo: l'obbligo vaccinale, come ha spiegato in un'intervista a Repubblica . D'accordo con leader dem, Francesco,...Termini sempre più "inglesizzati": il richiamo del vaccino diventa "booster". Ma la Crusca lo. Sarà la moda di inglesizzare ormai praticamente ogni termine, sarà la vulgata giornalistica .../...(LaPresse) “Il Partito Democratico ha sempre sostenuto la linea del rigore sanitario e la condizione del Paese impone una scelta netta come quella ...Nel merito De Luca spiega la sua posizione critica in tre punti: “Primo: dopo un analogo atteggiamento a fine novembre, anche oggi si decide di rendere esecutivi i provvedimenti fra 15 giorni. E’ prop ...