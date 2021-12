Covid: Bellanova, 'petizione Iv per obbligo vaccinale, politica si assuma responsabilità' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "I vaccini sono la nostra arma migliore contro il Covid. Lo dimostrano i dati di questi giorni: a un aumento vertiginoso dei contagi non corrisponde un pari aumento di ricoveri e decessi". Così Teresa Bellanova di Iv su Fb. "Resta però la questione di tanti cittadini e cittadine che non vogliono vaccinarsi e che rappresentano un grave problema per tutti. Perchè si ammalano di più e con sintomi più gravi, che spesso provocano l'ospedalizzazione, con il conseguente intasamento delle terapie intensive". "Nell'invitare tutti loro a vaccinarsi, per la sicurezza loro e di quelli che sono loro vicini, voglio condividere la petizione lanciata da Annamaria Parente e Lisa Noja per l'obbligo vaccinale. È il momento che la politica tutta si assuma ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "I vaccini sono la nostra arma migliore contro il. Lo dimostrano i dati di questi giorni: a un aumento vertiginoso dei contagi non corrisponde un pari aumento di ricoveri e decessi". Così Teresadi Iv su Fb. "Resta però la questione di tanti cittadini e cittadine che non vogliono vaccinarsi e che rappresentano un grave problema per tutti. Perchè si ammalano di più e con sintomi più gravi, che spesso provocano l'ospedalizzazione, con il conseguente intasamento delle terapie intensive". "Nell'invitare tutti loro a vaccinarsi, per la sicurezza loro e di quelli che sono loro vicini, voglio condividere lalanciata da Annamaria Parente e Lisa Noja per l'. È il momento che latutta si...

