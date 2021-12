Covid: Aifa autorizza antivirali molnupiravir e remdesivir (Di giovedì 30 dicembre 2021) La determinazione Aifa relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale ed è efficace dal 30 dicembre. Il molnupiravir sarà distribuito da parte ... Leggi su ansa (Di giovedì 30 dicembre 2021) La determinazionerelativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale ed è efficace dal 30 dicembre. Ilsarà distribuito da parte ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Agenzia italiana del farmaco ha autorizzato due antivirali, molnupiravir e remdesivir per il trattamento di pazie… - DavidPuente : No! L'Aifa non ha preso le distanze dal Governo sui vaccini e non li dichiara sperimentali - lorepregliasco : AIFA sta valutando l'anticipo della terza dose del vaccino anti-Covid da 5 a 3 mesi, riferiscono le agenzie - lalitapetila : RT @fattoquotidiano: Covid, Aifa: “Pillola antivirale Merck nei pazienti lievi e il prima possibile dopo i primi sintomi” - marcosalvetti80 : -