Covid a Fiumicino: Asl, Comune e Misericordia al lavoro per aprire nuovi hub per tamponi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Fiumicino – "Dopo aver avuto un lungo colloquio con l'assessore regionale alla Sanità D'Amato e con il dirigente generale della Asl Roma 3 Milito, questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo a piazzale Mediterraneo con la governatrice della Misericordia di Fiumicino Cortani e il dirigente della prevenzione della Asl Roma 3 Benevelli per valutare le modalità e i tempi rapidi per aprire un ulteriore presidio nel Comune di Fiumicino per effettuare tamponi molecolari ed evitare così il forte ingorgo che si sta determina nel presidio del lunga sosta dell'aeroporto". Lo fa sapere, tramite un post sui canali social del Comune, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. "Forniremo – spiega il primo cittadino – insieme alla Asl nei prossimi ...

