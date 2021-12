Covid-19 - Patenti e fogli rosa | ecco le nuove scadenze

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La recente proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2021 porta con sé una serie di proroghe nel settore dei trasporti, visto che, com'è noto, tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Quindi, per il momento, sono in regola fino al 29 giugno 2022. Vediamo nel dettaglio, situazione per situazione, come stanno le cose per gli automobilisti. Patente Patente italiana per la circolazione italiana Scadenza originaria: 31 gennaio 2020-31 marzo 2022Scadenza prorogata: 29 giugno 2022 Patente italiana per la circolazione nella Ue o nello See Scadenza originaria: 1 settembre 2020-30 giugno 2021Scadenza prorogata: 10 mesi a decorrere dalla scadenza ...