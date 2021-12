Covid-19, Europa sotto assedio: mai così tanti casi (Di giovedì 30 dicembre 2021) In Francia superati i 208mila contagi giornalieri da Covid-19: anche New York è invasa da Omicron. Gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia Omicron continua la sua corsa senza sosta e in Europa sono molti i Paesi ad aver superato in queste ore il record di contagi da Covid-19. Sono 208mila le persone risultate positive in Francia nelle ultime 24 ore: ad annunciarlo è il ministro della Salute francese Oliver Véran. “Questo vuol dire che 24 ore su 24, ogni secondo, a due francesi viene diagnosticata la positività. – annuncia Véran all’emittente Bfmtv – Non abbiamo mai visto una situazione del genere ed è così ovunque, in tutti i territori, in tutti gli ambienti, siamo sicuramente a un milione di francesi contagiati più le persone asintomatiche”. Anche in Danimarca il Covid-19 continua a ... Leggi su zon (Di giovedì 30 dicembre 2021) In Francia superati i 208mila contagi giornalieri da-19: anche New York è invasa da Omicron. Gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia Omicron continua la sua corsa senza sosta e insono molti i Paesi ad aver superato in queste ore il record di contagi da-19. Sono 208mila le persone risultate positive in Francia nelle ultime 24 ore: ad annunciarlo è il ministro della Salute francese Oliver Véran. “Questo vuol dire che 24 ore su 24, ogni secondo, a due francesi viene diagnosticata la positività. – annuncia Véran all’emittente Bfmtv – Non abbiamo mai visto una situazione del genere ed èovunque, in tutti i territori, in tutti gli ambienti, siamo sicuramente a un milione di francesi contagiati più le persone asintomatiche”. Anche in Danimarca il-19 continua a ...

