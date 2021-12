Covid: 126.888 nuovi contagi e 156 morti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 126.888 i nuovi contagi (che stabiliscono il nuovo record di sempre) e 156 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore. Il dato è stato diffuso dal Ministero della Salute che precisa che sono stati 1. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 126.888 i(che stabiliscono il nuovo record di sempre) e 156 i decessi per24 ore. Il dato è stato diffuso dal Ministero della Salute che precisa che sono stati 1.

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - TgLa7 : ??#Covid: 126.888 nuovi casi e 156 morti ?? - GiovaQuez : ?Bollettino di oggi: • 126.888 contagiati • 156 morti • 22.246 guariti +41 terapie intensive | +288 ricoveri 1.1… - Tele_Nicosia : Covid, oltre 126 mila nuovi casi e 156 decessi - sscalcionapoli1 : In Italia 126.888 nuovi casi e 156 morti nelle ultime 24 ore -