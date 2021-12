Courtois positivo si fa “sgamare” a Dubai che mangia una bistecca da 1000 dollari senza mascherina (Di giovedì 30 dicembre 2021) Aveva detto di “aver rispettato tutte le misure di sicurezza”, Thibaut Courtois. positivo al Covid dopo una breve vacanza a Dubai il portiere del Real Madrid è stato immediatamente “sgamato”. Questi sono tempi in cui nascondersi è complicatissimo, soprattutto se ti fai riprendere mentre lanci il sale sulla carne da ‘Salt Bae’. Per chi non lo sapesse Salt Bae, al secolo Nusret Gökçe, è un imprenditore, macellaio e ristoratore turco. E’ il proprietario-star di Nusr-Et, una catena di steak house cresciuta grazie alla viralità del gesto molto teatrale con cui sparge il sale sulla sua carne. Ebbene, il portiere belga non ha esitato ad ordinare insieme alla fidanzata una bistecca dorata da oltre 1.000 euro. Nel video che immortala l’evento si assiste a tutta la “performance”. I due peraltro si abbracciano e scherzano, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) Aveva detto di “aver rispettato tutte le misure di sicurezza”, Thibautal Covid dopo una breve vacanza ail portiere del Real Madrid è stato immediatamente “sgamato”. Questi sono tempi in cui nascondersi è complicatissimo, soprattutto se ti fai riprendere mentre lanci il sale sulla carne da ‘Salt Bae’. Per chi non lo sapesse Salt Bae, al secolo Nusret Gökçe, è un imprenditore, macellaio e ristoratore turco. E’ il proprietario-star di Nusr-Et, una catena di steak house cresciuta grazie alla viralità del gesto molto teatrale con cui sparge il sale sulla sua carne. Ebbene, il portiere belga non ha esitato ad ordinare insieme alla fidanzata unadorata da oltre 1.000 euro. Nel video che immortala l’evento si assiste a tutta la “performance”. I due peraltro si abbracciano e scherzano, ...

