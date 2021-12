Costa: «Dobbiamo incrementare le vaccinazioni. Sulla riduzione della capienza stadi…» (Di giovedì 30 dicembre 2021) Andrea Costa, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, ha parlato a Sky Sport24. Le sue parole Andrea Costa, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, ha parlato a Sky Sport 24. vaccinazioni – «Dobbiamo incrementare le vaccinazioni, c’è la necessità di fare una distinzione tra chi la fa e chi no. Non c’è dubbio che in una maggioranza così variegata, le scelte sono frutto di un compromesso perché ci sono sensibilità diverse. Da una parte ci sono le indicazioni scientifiche, mentre noi Dobbiamo assumerci la responsabilità di fare delle scelte che consentano un lento ritorno alla normalità». riduzione CAPIENZE – «Non c’è dubbio che siamo consapevoli che stiamo chiedendo un ulteriore sacrificio. Lo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Andrea, Sottosegretario di Stato al MinisteroSalute, ha parlato a Sky Sport24. Le sue parole Andrea, Sottosegretario di Stato al MinisteroSalute, ha parlato a Sky Sport 24.– «le, c’è la necessità di fare una distinzione tra chi la fa e chi no. Non c’è dubbio che in una maggioranza così variegata, le scelte sono frutto di un compromesso perché ci sono sensibilità diverse. Da una parte ci sono le indicazioni scientifiche, mentre noiassumerci la responsabilità di fare delle scelte che consentano un lento ritorno alla normalità».CAPIENZE – «Non c’è dubbio che siamo consapevoli che stiamo chiedendo un ulteriore sacrificio. Lo ...

