Cosa vuol dire fare il mammo? Facciamo giocare i bambini con le bambole e torneranno anche i papà (Di giovedì 30 dicembre 2021) Articolo a cura di Flavia Brevi "Le bambine giocano con le bambole e i bambini no" diceva Raffaele Morelli a Radio Capital, durante un confronto piuttosto acceso con Michela Murgia nel giugno 2020. Il dato, in effetti, conferma le sue parole: secondo un report di Ipsos per conto di WeWorld, più del 70% degli uomini da piccolo non ha mai giocato con le bambole. Questo significa che lo psichiatra ha ragione? Non proprio. Che cose'è il curriculum nascosto Ci sono due modi di vedere la questione: possiamo pensare, come Morelli, che esista una "radice del femminile" – e, di converso, una maschile – che renda le donne più propense ad avere certe caratteristiche caratteriali, ad assumere determinati atteggiamenti e a ricoprire alcuni ruoli lavorativi. Essendo la "radice" naturale, dovremmo dedurre che è difficilmente ...

