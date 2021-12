Cosa si rischia a prendere l’autobus senza super green pass (Di giovedì 30 dicembre 2021) La certificazione verde rafforzata diventerà obbligatoria anche per viaggiare a bordo di autobus, bus e tram a partire dal prossimo dieci gennaio. È quanto previsto dal decreto legge discusso ieri e approvato dal Consiglio dei Ministri. Fino a quella data sarà possibile utilizzare i mezzi pubblici (sia a livello locale che extra-urbano) anche con il certificato di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Poi, però, arriverà la nuova stretta. E con il super green pass mezzi pubblici Cosa si rischia senza certificato? super green pass mezzi pubblici, Cosa si rischia senza In attesa di conoscere il testo integrale del nuovo decreto legge, che dovrebbe essere pubblicato ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) La certificazione verde rafforzata diventerà obbligatoria anche per viaggiare a bordo di autobus, bus e tram a partire dal prossimo dieci gennaio. È quanto previsto dal decreto legge discusso ieri e approvato dal Consiglio dei Ministri. Fino a quella data sarà possibile utilizzare i mezzi pubblici (sia a livello locale che extra-urbano) anche con il certificato di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Poi, però, arriverà la nuova stretta. E con ilmezzi pubblicisicertificato?mezzi pubblici,siIn attesa di conoscere il testo integrale del nuovo decreto legge, che dovrebbe essere pubblicato ...

