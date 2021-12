Cosa ha travolto Fortnite? Epic Games al lavoro per sistemare i server (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un mercoledì nero in casa Fortnite. Il battle royale più famoso e giocato al mondo è risultato inaccessibile durante la giornata di ieri, mercoledì 29 dicembre. Il motivo? Problemi ai server che non hanno permesso al famosissimo titolo Epic di tornare online. Fortnite down nella giornata di ieri, 29 dicembre 2021 – 30122021 www.computermagazine.itIl 29 dicembre 2021 verrà ricordato come uno dei giorni peggiori nella storia di Fortnite. Con alcune comunicazioni giunte dal profilo Twitter ufficiale dello status di Fortnite, Epic ha fatto sapere di aver riscontrato diversi problemi legati ai server del gioco. Messaggi che hanno fatto da eco alle centinaia, migliaia di condivisioni sui social dei giocatori – scesi nelle piazze virtuali dei social per ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un mercoledì nero in casa. Il battle royale più famoso e giocato al mondo è risultato inaccessibile durante la giornata di ieri, mercoledì 29 dicembre. Il motivo? Problemi aiche non hanno permesso al famosissimo titolodi tornare online.down nella giornata di ieri, 29 dicembre 2021 – 30122021 www.computermagazine.itIl 29 dicembre 2021 verrà ricordato come uno dei giorni peggiori nella storia di. Con alcune comunicazioni giunte dal profilo Twitter ufficiale dello status diha fatto sapere di aver riscontrato diversi problemi legati aidel gioco. Messaggi che hanno fatto da eco alle centinaia, migliaia di condivisioni sui social dei giocatori – scesi nelle piazze virtuali dei social per ...

