Cosa cambia per i non vaccinati: trasporti, ristoranti, alberghi, lavoro. Ecco le nuove regole (Di giovedì 30 dicembre 2021) Si allunga la lista di luoghi e attività che non potranno essere svolte dai non vaccinati. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, è stata disposta un’estensione dell’obbligo del Green Pass rafforzato: questo può essere ottenuto solo se si è vaccinati o guariti. Nelle prossime settimane, previsti cambiamenti in merito a trasporti pubblici, ristoranti, alberghi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Si allunga la lista di luoghi e attività che non potranno essere svolte dai non. Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, è stata disposta un’estensione dell’obbligo del Green Pass rafforzato: questo può essere ottenuto solo se si èo guariti. Nelle prossime settimane, previstimenti in merito apubblici,L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

