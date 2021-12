CORSPORT – Tuanzebe al Napoli | Giuntoli attende la chiamata dal Manchester United

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Axeldifensore centrale di 24 anni delpiace al, Cristianolo vuole in prestito. In questo momento le attenzioni del direttore sportivo delsi stanno concentrando principalmente sul difensore nato e cresciuto calcisticamente nei Red Devils.è in prestito secco all’Aston Villa ed ilpotrebbe decidere di richiamarlo alla base per poi girarlo al. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il giocatore non si opporrebbe ad un trasferimento, anche perché con l’Aston Villa sta giocando poco: 9 presenze in tutto, l’ultima da titolare a novembre.: chiesto il prestito al ...

Il Napoli avanza deciso per Axel Tuanzebe e aspetta che il Manchester United apra al prestito. Ne parla il Corriere dello Sport. Il Corriere dello Sport ne aggiunge un altro, quello di Tuanzebe, 24enne inglese nato in Congo di proprietà del Manchester United attualmente in prestito all'Aston Villa. Nel frattempo viene fuori anche il nome di Axel Tuanzebe, ventiquattrenne inglese nato in Congo di proprietà del Manchester United ma attualmente in prestito all'Aston Villa: al Napoli, infatti, è stato proposto. Si tratterebbe di un prestito.