Corsa al Colle. Le poche certezze sul voto per il Capo dello Stato e le misure prese per affrontare Omicron in Aula

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono assaile '', o pseudo -, sulche si terrà, a gennaio, per eleggere il nuovo, dopo Sergio Mattarella. Per dire, neppure si sa quando si inizierà a ...

Advertising

NicolaPorro : #Draghi al Colle? Ecco cosa ci sarebbe dietro???? - guglielmograda1 : Corsa al Quirinale e stabilità politica: se la notizia data dal tempo che il presidente Sergio Mattarella potrebbe… - aleappo53 : - infoitinterno : Quirinale, nella corsa al Colle c'è l'incognita Covid: cosa può succedere - alex53235379 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna scorrettissima con Capezzone. Caos totale nella gestione pandemica, attesa per Cts… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa Colle

L'Espresso

...di farcela? Come fa a non dubitare di essere impallinato subito dai veri protagonisti della...né Sforza né Merzagora né Fanfani né Forlani - i quasi - presidenti azzoppati a un passo dal- ...Vergogna - sinistra, schiera Omicron contro Berlusconi: gioco sporco nellaalIl Cavaliere, che si sente il padre nobile del centrodestra, non teme di finire bruciato come quello della sinistra, che nel 2013 cadde sotto i colpi dei franchi tiratori. Ha fatto meglio i conti, ma ...Amiatanews: Roma 29/12/2021. Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi 29 dicembre 2021, alle ore 20.05, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segre ...