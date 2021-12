Coronavirus | ricoveri | Puglia tra le migliori del Paese Lo dicono i monitoraggi di Gimbe e Agenas

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Di Francesco Santoro: I contagi aumentano (4.200 nuove infezioni giornaliere) a fronte di un sempre crescente numero di tamponi (poco più di 93mila quelli processati oggi), ma in relazione ailaè tra leregioni del. È quanto emerge dal report settimanale disull’evoluzione della pandemia e dalo giornaliero dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Secondo la fondazione presieduta da Nino Cartabellotta la pressione è aumentata sia sulle unità di Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive che, leggermente, sulle terapie intensive, ma in entrambi i casi le percentuali di occupazione dei posti letto (4,6 per cento in Rianimazione e 7,3 per cento negli altri reparti) sono ampiamente al di sotto della media nazionale ...