Coronavirus, nuovo record di positivi oggi nel Lazio: 5.843 contagi e 6 morti (Di giovedì 30 dicembre 2021) ‘oggi nel Lazio su un totale di 85.513 tamponi, si registrano 5.843 nuovi casi positivi, sono 6 i decessi, 1.127 i ricoverati, 150 le terapie intensive e 1.219 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6.8%. I casi a Roma città sono a quota 2.872. oggi nuovo record di casi positivi e su sei decessi cinque non erano vaccinati. Nella giornata di eri somministrati oltre 60mila vaccini ovvero il 21% in più del targt commissariale. Sono oltre 35mila le somministrazioni del vaccino pediatrico, mentre il 40% degli adulti ha effettuato la dose booster, raggiungendo quota 2 milioni di dosi. Esprimo solidarietà e vicinanza al personale sanitario del Policlinico di Tor Vergata vittima negli ultimi giorni di episodi di violenza. I nostri operatori stanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) ‘nelsu un totale di 85.513 tamponi, si registrano 5.843 nuovi casi, sono 6 i decessi, 1.127 i ricoverati, 150 le terapie intensive e 1.219 i guariti. Il rapporto trae tamponi è al 6.8%. I casi a Roma città sono a quota 2.872.di casie su sei decessi cinque non erano vaccinati. Nella giornata di eri somministrati oltre 60mila vaccini ovvero il 21% in più del targt commissariale. Sono oltre 35mila le somministrazioni del vaccino pediatrico, mentre il 40% degli adulti ha effettuato la dose booster, raggiungendo quota 2 milioni di dosi. Esprimo solidarietà e vicinanza al personale sanitario del Policlinico di Tor Vergata vittima negli ultimi giorni di episodi di violenza. I nostri operatori stanno ...

