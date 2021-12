Coronavirus, mai così tanti casi in Italia: 126.888 nuovi positivi e 156 morti. Tasso di positività all’11% (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il bollettino del 30 dicembre 2021 Oggi in Italia si sono ufficialmente superati i 100mila contagi giornalieri da Covid-19. Dopo i 98.030 positivi di ieri, il bollettino epidemiologico delle ultime 24 ore segnala il record mai registrato in Italia di 126.888 nuovi casi. Il monitoraggio diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute riporta un numero di attualmente positivi che appare in crescita: 779.463 contro i 674.865 di ieri. Anche la curva dei decessi risulta in salita: 156 vittime in 24 ore. Il dato registrato è in un aumento rispetto ai 136 morti del bollettino precedente. Per un totale di decessi da inizio emergenza pari a 137.247. La situazione negli ospedali La pressione ospedaliera appare in aumento. Oggi, 30 dicembre, sono 134 ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il bollettino del 30 dicembre 2021 Oggi insi sono ufficialmente superati i 100mila contagi giornalieri da Covid-19. Dopo i 98.030di ieri, il bollettino epidemiologico delle ultime 24 ore segnala il record mai registrato indi 126.888. Il monitoraggio diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute riporta un numero di attualmenteche appare in crescita: 779.463 contro i 674.865 di ieri. Anche la curva dei decessi risulta in salita: 156 vittime in 24 ore. Il dato registrato è in un aumento rispetto ai 136del bollettino precedente. Per un totale di decessi da inizio emergenza pari a 137.247. La situazione negli ospedali La pressione ospedaliera appare in aumento. Oggi, 30 dicembre, sono 134 ...

