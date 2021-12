Coronavirus Italia, record di contagi con 126mila casi. Tasso di positività all'11%, 156 morti (Di giovedì 30 dicembre 2021) record di positivi oggi in Italia: sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 98.020. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 156,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 dicembre 2021)di positivi oggi in: sono 126.888 idi Covid individuati innelle ultime 24 ore. Ieri ierano stati 98.020. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 156,...

