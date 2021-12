Coronavirus in Toscana: 9 morti, oggi 30 dicembre. E 15.830 contagi. Raddoppiati anche per l’ordinanza di Giani (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 9 i morti per Coronavirus di oggi, 30 dicembre 2021, in Toscana. Si tratta di 6 uomini e 3 donne con età media di 73 anni. Ma la notizia che fa riflettere, e mette paura, è il raddoppio dei contagiati: 15.830 (7.702 da test rapido antigenico (351 rilevati tramite test antigenico da laboratorio e 7351 da test rapido) con età media di 38 anni (19% ha meno di 20 anni, 34% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più). .Praticamente il numero dei contagiati è doppio rispetto ai 7.304 di ieri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono 9 iperdi, 302021, in. Si tratta di 6 uomini e 3 donne con età media di 73 anni. Ma la notizia che fa riflettere, e mette paura, è il raddoppio deiati: 15.830 (7.702 da test rapido antigenico (351 rilevati tramite test antigenico da laboratorio e 7351 da test rapido) con età media di 38 anni (19% ha meno di 20 anni, 34% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più). .Praticamente il numero deiati è doppio rispetto ai 7.304 di ieri L'articolo proviene da Firenze Post.

