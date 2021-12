Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 30 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 30 dicembre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. I dati del contagio da Coronavirus nella Regione Campania (via social)Il bollettino Regione di oggi: 11.492 positivi, 115.863 tamponi, 8 morti (nelle ultime quarantotto ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –-> La Ruota del Tempo 2, tutto sulla seconda stagione: la data di uscita Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 41 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 651 ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ildelladi30. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. I dati del contagio danella(via social)Ildi: 11.492 positivi, 115.863 tamponi, 8 morti (nelle ultime quarantotto ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –-> La Ruota del Tempo 2, tutto sulla seconda stagione: la data di uscita Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 41 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 651 ...

