Corona virus: Italia, 779463 attualmente positivi a test (+104598 in un giorno) con 137247 decessi (156) e 5064718 guariti (22248). Totale di 5981428 casi (126888) Dati della protezione civile: effettuati 1150243 tamponi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 779463 attualmente positivi a test (+104598 in un giorno) con 137247 decessi (156) e 5064718 guariti (22248). Totale di 5981428 casi (126888) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 1150243 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 30 dicembre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(156) e).di) proviene da Noi Notizie..

