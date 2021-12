Coppa d’Africa: “Il Napoli può portare la Nigeria in tribunale” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Napoli potrebbe avviare azioni legali contro la federazione Nigeriana per la convocazione in Coppa d’Africa di Victor Osimhen. A spiegarlo è l’avvocato Enrico Lubrano, legale del Napoli che entra nei dettagli della questione e dice: “Per quanto ci dice il regolamento Fifa, l’allegato 1 (che riguarda le convocazioni in nazionale) il giocatore convocato deve rispondere, a meno che non sia infortunato e l’infortunio deve essere verificato dalla federazione – le parole di Lubrano a Radio Punto Nuovo – se non parte, però, non può essere utilizzato dalla società nel periodo in cui sarebbe stato a disposizione della nazionale. Anche se guarisce prima. C’è il comma 7 che dice che gli atleti devono partire il lunedì precedente all’inizio della competizione, quindi il 27 sarebbero già dovuti partire, ma con ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilpotrebbe avviare azioni legali contro la federazionena per la convocazione indi Victor Osimhen. A spiegarlo è l’avvocato Enrico Lubrano, legale delche entra nei dettagli della questione e dice: “Per quanto ci dice il regolamento Fifa, l’allegato 1 (che riguarda le convocazioni in nazionale) il giocatore convocato deve rispondere, a meno che non sia infortunato e l’infortunio deve essere verificato dalla federazione – le parole di Lubrano a Radio Punto Nuovo – se non parte, però, non può essere utilizzato dalla società nel periodo in cui sarebbe stato a disposizione della nazionale. Anche se guarisce prima. C’è il comma 7 che dice che gli atleti devono partire il lunedì precedente all’inizio della competizione, quindi il 27 sarebbero già dovuti partire, ma con ...

Advertising

CB_Ignoranza : Non è che porta sfiga ‘sta Coppa D’Africa? #Osimhen #Napoli #Nigeria - RossoneroEbbast : RT @leonzan75: Continuo a pensare che la Coppa d’Africa in questa situazione sia una follia assoluta #coppadafrica - Eurosport_IT : La Nigeria cambia il proprio CT a pochi giorni dall'inizio della Coppa d'Africa ????????? #Calcio |… - itselisy : RT @leonzan75: Continuo a pensare che la Coppa d’Africa in questa situazione sia una follia assoluta #coppadafrica - StefanoScardin2 : @SCUtweet @gianlui62256426 Già lo pensavo prima e a maggior ragione dopo le parole di Romeo oggi in live... finita… -