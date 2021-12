Conte: “Serve nuovo scostamento bilancio, a M5S auguro di essere sempre radicale” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Il colpo di coda della nuova variante sta mettendo in seria difficoltà il Paese. Il Movimento 5 Stelle sa quale è la prima cosa da fare nel 2022: aiuti immediati e sostegni ai cittadini. Quando si chiedono sacrifici, bisogna anche saper dare”. Così Giuseppe Conte in un video su Facebook. “Il Movimento 5 Stelle non transige – sottolinea – subito interventi massicci e Serve un nuovo scostamento di bilancio”. E ricordando le difficoltà attraversate dal comparto turismo, ristorazione, spettacolo tra gli altri, afferma: “La sopportazione è al limite, il sostegno non può mancare e gli aiuti devono essere rapidi”. Inoltre, il leader 5 Stelle mette l’accento sui prezzi di test e mascherine Ffp2: “Non possiamo accettare speculazioni”, dice chiedendo “un taglio immediato dei costi. Il Paese ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Il colpo di coda della nuova variante sta mettendo in seria difficoltà il Paese. Il Movimento 5 Stelle sa quale è la prima cosa da fare nel 2022: aiuti immediati e sostegni ai cittadini. Quando si chiedono sacrifici, bisogna anche saper dare”. Così Giuseppein un video su Facebook. “Il Movimento 5 Stelle non transige – sottolinea – subito interventi massicci eundi”. E ricordando le difficoltà attraversate dal comparto turismo, ristorazione, spettacolo tra gli altri, afferma: “La sopportazione è al limite, il sostegno non può mancare e gli aiuti devonorapidi”. Inoltre, il leader 5 Stelle mette l’accento sui prezzi di test e mascherine Ffp2: “Non possiamo accettare speculazioni”, dice chiedendo “un taglio immediato dei costi. Il Paese ...

Advertising

telodogratis : Conte: “Serve nuovo scostamento bilancio, a M5S auguro di essere sempre radicale” - fisco24_info : Conte: 'Serve nuovo scostamento bilancio, a M5S auguro di essere sempre radicale': Il leader 5 Stelle in un video s… - italiaserait : Conte: “Serve nuovo scostamento bilancio, a M5S auguro di essere sempre radicale” - MassimoChiaram7 : RT @lucadecarolis: Conte: serve scostamento di bilancio per i ristori, la sopportazione di tanti è al limite #Conte #governoDraghi - caterino_teresa : RT @uzupetru: ?? ?? ?? APPELLO AL #M5S NON MANDATE #DRAGHI AL #QUIRINALE, SERVE A FARE VINCERE #CONTE ALLE PROSSIME ELEZIONI ?????? #omnibusla7… -