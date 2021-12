Contatto stretto con positivo Covid, cosa bisogna fare? Regole quarantena e quando fare il tampone (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ corsa al tampone in Italia nel periodo delle feste. Aumentano i casi ma al contempo c’è molta socialità, dunque in molti sono entrati a Contatto con qualcuno che poi è risultato positivo o c’è chi, in previsione di questo rischio, vuole informarsi preventivamente: andiamo allora a scoprire cosa bisogna fare quando si entra in Contatto stretto con un positivo al Covid, quali sono le Regole per la quarantena e quando fare il tampone. LE NUOVE Regole A PARTIRE DAL 10 GENNAIO La regola della quarantena Stando alle linee guida ufficiali, se si è entrati ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ corsa alin Italia nel periodo delle feste. Aumentano i casi ma al contempo c’è molta socialità, dunque in molti sono entrati acon qualcuno che poi è risultatoo c’è chi, in previsione di questo rischio, vuole informarsi preventivamente: andiamo allora a scopriresi entra incon unal, quali sono leper lail. LE NUOVEA PARTIRE DAL 10 GENNAIO La regola dellaStando alle linee guida ufficiali, se si è entrati ...

Advertising

GiovaQuez : Le indicazioni del Cts: niente quarantena dopo il contatto stretto con un positivo se si è vaccinati con tre dosi.… - GiovaQuez : Possibile Green pass rafforzato per i lavoratori della pubblica amministrazione e stop a quarantena per chi ha avut… - Agenzia_Ansa : Contatto con un positivo al Covid? Ecco le 5 cose da fare subito. Dal capire se si è trattato di un contatto strett… - AlBizzotto : RT @vitalbaa: Il vaccinato con 3 dosi (o con 2 da meno di 4 mesi) contatto stretto di positivo potrà andare in giro ovunque, purché con una… - 539th : RT @vitalbaa: Il vaccinato con 3 dosi (o con 2 da meno di 4 mesi) contatto stretto di positivo potrà andare in giro ovunque, purché con una… -