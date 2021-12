Contagi boom, tagli alle corse dei treni: per i pendolari la stangata Omicron (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con oltre il 10% del personale Contagiato Trenord in Lombardia e trenitalia in varie regioni cancellano le tratte. L’Alta velocità e il traffico aereo per ora resistono Leggi su repubblica (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con oltre il 10% del personaleato Trenord in Lombardia etalia in varie regioni cancellano le tratte. L’Alta velocità e il traffico aereo per ora resistono

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - sole24ore : Boom di contagi, ma i ricoveri dalla Lombardia alla Sicilia sono la metà di un anno fa - fattoquotidiano : CDM-RISSA - Norme-rebus a fine anno - Niente isolamento per chi ha avuto il booster o la 2ª dose da meno di 4 mesi… - albo_interista : RT @MT_Meli_: La logica del governo di deficienti: il boom di contagi è veicolato dai detentori di GP vaccinati (“i non contagiosi”), quind… - nickvox1 : RT @MT_Meli_: La logica del governo di deficienti: il boom di contagi è veicolato dai detentori di GP vaccinati (“i non contagiosi”), quind… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi boom Covid, ancora record di tamponi ma è boom anche di vaccini ...la quota giornaliera di un milione di test è stata superata cinque volte) in una fase di contagi in ... così il superbonus traina il boom del 2021 di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste Mutui, cosa ...

Dal 10 gennaio super green pass ovunque tranne che per il lavoro: è lockdown per i no vax La stretta per chi non si è vaccinato è stata prevista dall'ultimo provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri Il boom di contagi provocato dalla variante Omicron ha spinto il governo a una nuova stretta. Con il decreto legge approvato mercoledì 29 dicembre il super green pass - che si ottiene con il vaccino o la ...

Boom di contagi, ma i ricoveri dalla Lombardia alla Sicilia sono la metà di un anno fa Il Sole 24 ORE Zona gialla e arancione, le regioni a rischio dopo Capodanno. E la Lombardia? Boom di contagi in diverse aree del Paese: attesa per il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità Milano, 30 dicembre 2021 - E' boom di nuovi casi Covid: ieri, in Italia, si sono sfiorat i 100mi ...

Sicurezza nel Siracusano, oltre 500 arresti nel 2021 ma è boom di sbarchi Ammontano a 5043 gli arresti eseguiti dalla Polizia nel 2021 nel Siracusa. E' il dato fornito dalla Questura di Siracusa a pochi giorni dalla fine dell'anno e rispetto all'andamento del 2020 si è regi ...

...la quota giornaliera di un milione di test è stata superata cinque volte) in una fase diin ... così il superbonus traina ildel 2021 di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste Mutui, cosa ...La stretta per chi non si è vaccinato è stata prevista dall'ultimo provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri Ildiprovocato dalla variante Omicron ha spinto il governo a una nuova stretta. Con il decreto legge approvato mercoledì 29 dicembre il super green pass - che si ottiene con il vaccino o la ...Boom di contagi in diverse aree del Paese: attesa per il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità Milano, 30 dicembre 2021 - E' boom di nuovi casi Covid: ieri, in Italia, si sono sfiorat i 100mi ...Ammontano a 5043 gli arresti eseguiti dalla Polizia nel 2021 nel Siracusa. E' il dato fornito dalla Questura di Siracusa a pochi giorni dalla fine dell'anno e rispetto all'andamento del 2020 si è regi ...