Consiglio dei Ministri | quarantena azzerata per i vaccinati e nuove regole

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ildeiha approvato l’azzeramento dellaper i. Approvata anche l’estensione del Super green pass per i mezzi di trasporto, alberghi, fiere e impianti scii. Nuovo decretodeiIldeiha approvato il nuovo decreto sull’estensione dell’uso del Green pass e sulle quarantene. Il Governo, inoltre, ha raggiunto anche un accordo per contenere i prezzi delle mascherine Ffp2. Infatti, Sia il Partito Democratico sia Forza Italia hanno chiesto di intervenire dato l’utilizzo giustamente sempre più diffuso di questo dispositivo di protezione. Ci sarà, quindi, una convenzione tra la struttura commissariale di Francesco Paolo Figliuolo e ...

In ministri, il governo Draghi ha approvato il lockdown per i non vaccinati dal 10 gennaio . A partire da quella data tutte le attività sociali e ludico - ricreative potranno essere svolte ...Con l'aumento dei contagi in Italia dovuti alla , il ministri ha imposto un giro di vite sulla capienza degli : si passa dal 75% al 50% di riempimento con la soluzione a scacchiera . Un passo indietro rispetto alla situazione precedente ...Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della ...