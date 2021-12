Confindustria Alberghi: 2021 anno drammatico. A Napoli -43% di camere occupate (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un tasso di occupazione camere di -48,6%, con punte nelle città d’arte, che toccano -58% a Roma e -56,1% a Firenze e con Venezia e Napoli rispettivamente -57% e -43%. Sono i dati dell’osservatorio Confindustria Alberghi per il 2021. “Non va meglio sul fronte dei ricavi – si legge nella newsletter stilata da Trend, il magazine dell’Industria Turismo – dove la perdita media arriva al -55% con le città d’arte che si attestano al – 65%. Pesa sul settore l’assenza del turismo internazionale. Quest’anno gli arrivi internazionali – in massima parte europei – si fermeranno a 36 milioni. Un dato drammatico se si considera che rispetto al 2019 mancano oltre 60 milioni di viaggiatori stranieri, e che impatta fortemente sui conti del settore con una perdita di 25 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un tasso di occupazionedi -48,6%, con punte nelle città d’arte, che toccano -58% a Roma e -56,1% a Firenze e con Venezia erispettivamente -57% e -43%. Sono i dati dell’osservatorioper il. “Non va meglio sul fronte dei ricavi – si legge nella newsletter stilata da Trend, il magazine dell’Industria Turismo – dove la perdita media arriva al -55% con le città d’arte che si attestano al – 65%. Pesa sul settore l’assenza del turismo internazionale. Quest’gli arrivi internazionali – in massima parte europei – si fermera 36 milioni. Un datose si considera che rispetto al 2019 mancano oltre 60 milioni di viaggiatori stranieri, e che impatta fortemente sui conti del settore con una perdita di 25 ...

Advertising

Trend_Sett : Confindustria Alberghi: 2021 un anno drammatico... #hotel - ledicoladelsud : ???? ???????????????? ?????????? ????????????????. «?????????????? ???? ???????????? ??????????». Parla Marina Lalli, responsabile di Federturismo di Confindu… - ItaliaaTavola : Secondo l'Osservatorio di Confindustria Alberghi, il tasso di riempimento delle camere per il 2021 è crollato del 4… - ANSA_med : Turismo: Confindustria Alberghi, -48,6% camere, -55% ricavi. Così chiude anno. Punte negative in città arte | #ANSA - Agenparl : Cominicato Stampa Confindustria Alberghi | 2021 un anno drammatico per l'industria alberghiera italiana: i dati del… -