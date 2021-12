Concerto di Capodanno della Filarmonica Campana (Di giovedì 30 dicembre 2021) Oggi al Teatro S. Alfonso di Pagani si terrà l’ultimo appuntamento dell’anno per la XIII Stagione Concertistica della Orchestra Filarmonica Campana, intitolata “L’Avvenire”. Un evento imperdibile come il Concerto di Capodanno, che vedrà alla direzione Giulio Marazia in persona, con solisti il soprano Luana Lombardi e il tenore Achille Del Giudice. Sarà un’occasione importante oltre che festosa e celebrativa, per riscoprire questa straordinaria realtà musicale Campana e italiana, attiva ormai da anni in Italia e all’estero. L’OFC, con la direzione artistica e musicale del maestro Marazia, procede in una intensa attività musicale, sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e dalla Città di Pagani, oltre che da sponsor privati e mecenati; dal 2021 è ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 30 dicembre 2021) Oggi al Teatro S. Alfonso di Pagani si terrà l’ultimo appuntamento dell’anno per la XIII Stagione ConcertisticaOrchestra, intitolata “L’Avvenire”. Un evento imperdibile come ildi, che vedrà alla direzione Giulio Marazia in persona, con solisti il soprano Luana Lombardi e il tenore Achille Del Giudice. Sarà un’occasione importante oltre che festosa e celebrativa, per riscoprire questa straordinaria realtà musicalee italiana, attiva ormai da anni in Italia e all’estero. L’OFC, con la direzione artistica e musicale del maestro Marazia, procede in una intensa attività musicale, sostenuta dal MinisteroCultura, dalla Regione Campania e dalla Città di Pagani, oltre che da sponsor privati e mecenati; dal 2021 è ...

