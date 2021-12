Concerti Capodanno 2022: eventi in piazza, orari e dove vederli in diretta tv la sera del 31 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nessun festeggiamento in piazza, il concertone di fine anno annullato nella Capitale e la pandemia che ancora una volta ha sconvolto i piani costringendo gli italiani (e non solo) a festeggiare il nuovo anno a casa. O nei ristoranti con tutte le dovute misure di precauzione. Nessuna libertà, insomma, nessuna battaglia ancora vinta. Ma dove seguire tutti gli eventi in televisione? E a che ora? Scopriamolo insieme! Leggi anche: Capodanno 2022 su Rai e Mediaset, cosa vedere il 31 dicembre: concerto, circo, messa, film e programmi tv Concerti Capodanno 2022: dove vederli in diretta tv, gli orari Impossibile non far riferimento al Concerto di Capodanno del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nessun festeggiamento in, il concertone di fine anno annullato nella Capitale e la pandemia che ancora una volta ha sconvolto i piani costringendo gli italiani (e non solo) a festeggiare il nuovo anno a casa. O nei ristoranti con tutte le dovute misure di precauzione. Nessuna libertà, insomma, nessuna battaglia ancora vinta. Maseguire tutti gliin televisione? E a che ora? Scopriamolo insieme! Leggi anche:su Rai e Mediaset, cosa vedere il 31: concerto, circo, messa, film e programmi tvintv, gliImpossibile non far riferimento al Concerto didel ...

Agenzia_Ansa : Omicron spegne il Capodanno, feste solo in casa.Discoteche chiuse e piazze blindate. Niente feste o concerti nelle… - CorriereCitta : Concerti #Capodanno 2022: eventi in piazza, orari e dove vederli in diretta tv la sera del 31 dicembre - lamescolanza : Roma, Capodanno senza concerti ma con tanti eventi culturali - AluOnima : Ho molta paura per il 2, concerto al chiuso in un teatro comunale, ho la tremarella al culo, già Paradiso e Gemitai… - MahmoodItalia : RT @alessandro_mano: 'A Courma ci andavano quelli ricchi del liceo, adesso io ci faccio i concerti'. @Mahmood_Music e il Capodanno -