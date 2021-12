Con Steppy anche la gestione del patrimonio è sostenibile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Con Steppy

il Giornale

... Buddybank, Moneyfarm e BlackRock" spiega Claudia Vassena, head of Buddybank Gli fa eco Sebastiano Picone, head of partnership di Moneyfarm: "il suo approccio del tutto digitale, la sua ......profili di rischio e di rendimento crescenti e costi di gestione decrescenti in funzione delle somme impegnate . È quanto offreby Moneyfarm , il nuovo servizio di gestione patrimoniale ...Lanciando Steppy, buddybank, la banca per smartphone di UniCredit, fa il suo ingresso nel segmento degli investimenti digitali grazie alla prestigiosa collaborazione con Moneyfarm e mette al centro de ...