Comitato 4.0: “Vaccini siano obbligatori. Ristori immediati per le società, male le restrizioni per stadi e palazzetti” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo le misure restrittive applicate nelle ultime ore riguardo all’ingresso contingentato in palazzetti e stadi, il Comitato 4.0 ha diffuso un comunicato stampa e si è lamentato dell’attuale situazione. COMUNICATO STAMPA Comitato 4.0 Il Comitato 4.0, alla luce delle misure prese dal governo Draghi sulle misure di riduzione (i palazzetti al 35% e gli stadi al 50%) della capienza per gli spettatori, ribadisce la scelta che la salvaguardia della salute è il bene fondamentale nel nostro Paese. Da qui la scelta deve avere una conseguenza logica e coerente: andare verso l’obbligatorietà delle vaccinazioni. Sciocco e miope è chi afferma che sarebbe un diritto democratico garantire la non vaccinazione. Chi non si vaccina può farlo ma non può nuocere alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo le misure restrittive applicate nelle ultime ore riguardo all’ingresso contingentato in, il4.0 ha diffuso un comunicato stampa e si è lamentato dell’attuale situazione. COMUNICATO STAMPA4.0 Il4.0, alla luce delle misure prese dal governo Draghi sulle misure di riduzione (ial 35% e glial 50%) della capienza per gli spettatori, ribadisce la scelta che la salvaguardia della salute è il bene fondamentale nel nostro Paese. Da qui la scelta deve avere una conseguenza logica e coerente: andare verso l’età delle vaccinazioni. Sciocco e miope è chi afferma che sarebbe un diritto democratico garantire la non vaccinazione. Chi non si vaccina può farlo ma non può nuocere alla ...

