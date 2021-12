Come ripulire gli oceani con YouTube (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ogni anno oltre 9 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica sono scaricate negli oceani, ma ora una coppia di influencer di YouTube, con più di 100 milioni di seguaci, collabora per arginare quest’immenso flusso di immondizia. Il Team Seas – formato dall’ingegnere Mark Rober, che conta oltre 20 milioni di follower, e dall’imprenditore Jimmy Donaldson, che sul canale MrBeast vanta quasi 86 milioni di iscritti – ha fissato un obiettivo: raccogliere 30 milioni di dollari entro fine anno per ripulire gli oceani da 13mila tonnellate di spazzatura. Sembra un progetto ambizioso ma i due non sono nuovi a iniziative di questo genere. Nel 2019 raccolsero 23 milioni di dollari con la campagna Team Trees e piantarono 20 milioni di alberi. sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui Leggi su tpi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ogni anno oltre 9 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica sono scaricate negli, ma ora una coppia di influencer di, con più di 100 milioni di seguaci, collabora per arginare quest’immenso flusso di immondizia. Il Team Seas – formato dall’ingegnere Mark Rober, che conta oltre 20 milioni di follower, e dall’imprenditore Jimmy Donaldson, che sul canale MrBeast vanta quasi 86 milioni di iscritti – ha fissato un obiettivo: raccogliere 30 milioni di dollari entro fine anno perglida 13mila tonnellate di spazzatura. Sembra un progetto ambizioso ma i due non sono nuovi a iniziative di questo genere. Nel 2019 raccolsero 23 milioni di dollari con la campagna Team Trees e piantarono 20 milioni di alberi. sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui

