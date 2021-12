Come il cenone può mettere a rischio i malati di cuore (Di giovedì 30 dicembre 2021) In occasione delle feste, il rischio è quello di eccedere soprattutto a tavola e il cenone può diventare un pericolo. A lanciare l'allarme è la Società Italiana di Cardiologia (SIC) che mette in ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021) In occasione delle feste, ilè quello di eccedere soprattutto a tavola e ilpuò diventare un pericolo. A lanciare l'allarme è la Società Italiana di Cardiologia (SIC) che mette in ...

Ultime Notizie dalla rete : Come cenone Come il cenone può mettere a rischio i malati di cuore In occasione delle feste, il rischio è quello di eccedere soprattutto a tavola e il cenone può diventare un pericolo. A lanciare l'allarme è la Società Italiana di Cardiologia (SIC) che mette in guardia coloro che hanno problemi di cuore. Se, infatti, qualche eccezione può essere ...

Sopravvivere alle abbuffate di Capodanno, ecco i consigli dei medici CI SI PUÒ CONCEDERE QUALCHE BRINDISI? Al cenone di fine anno è difficile rinunciare ai brindisi, ma ... mentre il paziente con disturbi funzionali, come intestino irritabile, può concedersi un brindisi.

Capodanno 2022: la guida al cenone il Resto del Carlino Capodanno: Confcommercio Milano, effetto Covid su ristoranti, -29% clienti E' un cenone con effetto Covid quello di fine 2021 per Milano, Monza Brianza e Lodi. L'Ufficio studi di Confcommercio Milano stima un calo dei clienti di almeno il 29% rispetto al 2019 (non ...

Il Cenone c’è, ma non si vede: «Per paura di venir additati come untori» Il settore alberghiero prevedeva il tutto esaurito, ma dopo Omicron c'è timore anche di pubblicizzare la serata del 31 ...

