Com’è finita (e cosa ci insegna) la storia di Facebook costretto a risarcire l’utente bannato per il post su Mussolini (Di giovedì 30 dicembre 2021) Erano state postate, in ordine, sul profilo di un avvocato bolognese che si era trasferito in provincia di Chieti, queste immagini: Benito Mussolini, un aviatore italiano, una dei profughi dalmati, una bandiera della Repubblica Sociale. In alcuni casi, il copy del post conteneva delle parole forti. Questo aveva avuto una sola conseguenza: Facebook banna l’utente e la sospensione dell’account dura almeno 120 giorni. Una vicenda non inusuale e che, nel caso specifico, si era verificata oltre un anno fa. In primo grado, il tribunale aveva costretto Facebook a risarcire l’utente con 15mila euro per i danni subiti. Ora, una sentenza della corte d’Appello del tribunale dell’Aquila ha ridimensionato la portata del risarcimento, passato a ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Erano stateate, in ordine, sul profilo di un avvocato bolognese che si era trasferito in provincia di Chieti, queste immagini: Benito, un aviatore italiano, una dei profughi dalmati, una bandiera della Repubblica Sociale. In alcuni casi, il copy delconteneva delle parole forti. Questo aveva avuto una sola conseguenza:bannae la sospensione dell’account dura almeno 120 giorni. Una vicenda non inusuale e che, nel caso specifico, si era verificata oltre un anno fa. In primo grado, il tribunale avevacon 15mila euro per i danni subiti. Ora, una sentenza della corte d’Appello del tribunale dell’Aquila ha ridimensionato la portata del risarcimento, passato a ...

