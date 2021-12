Colpo di mercato a sorpresa del Venezia, preso Cuisance dal Bayern Monaco (Di giovedì 30 dicembre 2021) Colpo di mercato a sorpresa del Venezia. La società lagunare, per una cifra intorno ai 4 milioni di euro ha chiuso per l’acquisto a titolo definitivo dal Bayern Monaco del 22enne centrocampista francese Mickael Cuisance. La squadra allenata da Paolo Zanetti ha sbaragliato la concorrenza del CSKA Mosca, che aveva anch’essa un accordo col calciatore. Alla fine però è prevalsa la volontà del ragazzo che ha preferito Venezia alla Russia. In corsa per il giocatore c’erano anche Metz e Lorient che però avevano proposto al Bayern solo un prestito. Cuisance, già arrivato in Italia per le visite mediche, è stato intercettato da SkySport. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021)didel. La società lagunare, per una cifra intorno ai 4 milioni di euro ha chiuso per l’acquisto a titolo definitivo daldel 22enne centrocampista francese Mickael. La squadra allenata da Paolo Zanetti ha sbaragliato la concorrenza del CSKA Mosca, che aveva anch’essa un accordo col calciatore. Alla fine però è prevalsa la volontà del ragazzo che ha preferitoalla Russia. In corsa per il giocatore c’erano anche Metz e Lorient che però avevano proposto alsolo un prestito., già arrivato in Italia per le visite mediche, è stato intercettato da SkySport. SportFace.

