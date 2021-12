Colloquio telefonico tra Biden e Putin su crisi Ucraina (Di venerdì 31 dicembre 2021) Joe Biden e Vladimir Putin hanno avuto un Colloquio telefonico di 50 minuti. Secondo quanto riferito da diversi media statunitensi al centro della conversazione è stata la crisi in Ucraina, dove negli ultimi giorni ci sono stati movimenti di truppe russe vicino ai confini. Per alcuni osservatori il Cremlino avrebbe anche testato missili ipersonici. Uno dei nodi sul tavolo delle trattative, che avranno una nuova tappa a Ginevra il 10 gennaio, è anche l'adesione alla Nato dell'Ucraina.E' stato un Colloquio in cui sia Joe Biden che Vladimir Putin sapevano quale era la posta in palio. Per questo dopo i 50 minuti di conversazione telefonica tra i due capi di stato di Usa e Russia gli osservatori dei media americani ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 31 dicembre 2021) Joee Vladimirhanno avuto undi 50 minuti. Secondo quanto riferito da diversi media statunitensi al centro della conversazione è stata lain, dove negli ultimi giorni ci sono stati movimenti di truppe russe vicino ai confini. Per alcuni osservatori il Cremlino avrebbe anche testato missili ipersonici. Uno dei nodi sul tavolo delle trattative, che avranno una nuova tappa a Ginevra il 10 gennaio, è anche l'adesione alla Nato dell'.E' stato unin cui sia Joeche Vladimirsapevano quale era la posta in palio. Per questo dopo i 50 minuti di conversazione telefonica tra i due capi di stato di Usa e Russia gli osservatori dei media americani ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Colloquio telefonico tra Biden e Putin sulla crisi in Ucraina #VladimirPutin - zazoomblog : Colloquio telefonico tra Biden e Putin sulla crisi in Ucraina - #Colloquio #telefonico #Biden #Putin - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Colloquio telefonico tra Biden e Putin sulla crisi in Ucraina #VladimirPutin - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Colloquio telefonico tra Biden e Putin sulla crisi in Ucraina #VladimirPutin - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Colloquio telefonico tra Biden e Putin sulla crisi in Ucraina #VladimirPutin -