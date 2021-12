Civitavecchia | agli arresti domiciliari va in crociera in Spagna | beccato al rientro

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 30 dicembre 2021)– Nella mattinata di martedì, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, intensificati proprio in occasione delle festività natalizie, il personale della Sottosezione Polfer diha proceduto all’arresto di un cittadino italiano di 54 anni per il reato di evasione. In particolare, un cittadino italiano di 54 anni è stato controllato dal personale della Sottosezione Polfer dinella stazione mentre portava a seguito un voluminoso bago. Durante l’operazione, lo stesso era visibilmente nervoso e, pertanto, gli agenti hanno approfondito il controllo. Contattata la Polizia di Frontiera, si è appurato che l’uomo era sceso da una nave da, giunta nella mattinata, come riportato nella lista passeggeri della nave che, partita il 21 dicembre ...