Cittanova, il 5 gennaio al Teatro Gentile “Così parlò Bellavista”: lo spettacolo tratto dalle opere di De Crescenzo con Marisa Laurito (Di giovedì 30 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 30 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

tuttoreggina : Coppa Italia serie D: Cittanova-Trapani in campo il 5 gennaio - ilregginoit : Cerimonia toccante in memoria dell’artista recentemente scomparso, preludio per la stagione teatrale che comincerà… - LaCnews24 : VIDEO | Cerimonia toccante in memoria dell’artista recentemente scomparso, preludio per la stagione teatrale che co… - ilregginoit : Cerimonia toccante in memoria dell’artista recentemente scomparso, preludio per la stagione teatrale che comincerà… - LaCnews24 : VIDEO | Cerimonia toccante in memoria dell’artista recentemente scomparso, preludio per la stagione teatrale che co… -