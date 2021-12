Città Metropolitana Roma, ecco nuova giunta: Sanna vicesindaco (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – Il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato poco fa la neoeletta giunta della Città Metropolitana di Roma. Il vicesindaco è Pierluigi Sanna che avrà anche le deleghe al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Progetti europei e Rapporti con gli Enti Locali. Tiziana Biolghini, assessore alle Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione. Manuela Chioccia, assessore alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture. Rocco Ferraro è stato eletto come assessore alla Transizione ecologica, Ambiente, Aree Protette e Tutela degli animali. Cristina Michetelli sarà l’assessore al Bilancio e Patrimonio. Daniele Parrucci eletto assessore all’Edilizia scolastica, agli Impianti sportivi e alle politiche della formazione. Alessia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021)– Il sindaco Roberto Gualtieri ha presentato poco fa la neoelettadelladi. Ilè Pierluigiche avrà anche le deleghe al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Progetti europei e Rapporti con gli Enti Locali. Tiziana Biolghini, assessore alle Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione. Manuela Chioccia, assessore alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture. Rocco Ferraro è stato eletto come assessore alla Transizione ecologica, Ambiente, Aree Protette e Tutela degli animali. Cristina Michetelli sarà l’assessore al Bilancio e Patrimonio. Daniele Parrucci eletto assessore all’Edilizia scolastica, agli Impianti sportivi e alle politiche della formazione. Alessia ...

